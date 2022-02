Acht Menschen vergiftet: Der Tod steckte in der Champagnerflasche

Nach dem Gift-Drama in einem Lokal in der Oberpfalz stellt sich der Polizei die entscheidende Frage: Wie kam hochkonzentriertes Ecstasy in eine teure Champagnerflasche?

Es sollte ein geselliger Abend beim Italiener in der Altstadt von Weiden (Oberpfalz) werden – es endete in einer tödlichen Tragödie: Ein Mensch starb an einer Vergiftung, sieben weitere mussten im Krankenhaus behandelt werden. Offenbar hatten sie alle aus ein- und derselben Champagnerflasche getrunken.

Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer am Montag erklärte, sei bei einer toxikologischen Untersuchung der Flasche die Droge Ecstasy "in erheblicher Konzentration" gefunden worden. Eine Sonderkommission "Markt" – die Gaststätte liegt am sogenannten Unteren Markt in Weiden – wurde gegründet. Ermittelt wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Dramatische Szenen in italienischem Lokal in Weiden

Darüber, was genau an dem Samstagabend in der Weidener Altstadt geschehen ist, kursieren unzählige Geschichten. Fakt ist, dass gegen 0.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag bei der Einsatzzentrale der Polizei in Regensburg ein Anruf einging: Mehrere Personen im Alter zwischen 33 und 52 Jahren hätten "erhebliche gesundheitliche Schwierigkeiten", heißt es in einem ersten Polizeibericht. Vor Ort seien dann acht Personen "teilweise auf dem Boden liegend angetroffen" worden.

Berichten mehrerer Medien zufolge, die sich auf Augenzeugen berufen, sollen sich in dem Lokal dramatische Szenen abgespielt haben. Von schreienden, sich vor Krämpfen windenden und mit Schaum vor dem Mund am Boden liegenden Menschen ist die Rede. Drei Frauen und fünf Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Weil zunächst der Verdacht einer Vergiftung durch Blausäure bestand – Zeugen sollen berichtet haben, dass der vermeintliche Champagner eine ungewöhnliche lila Färbung gehabt habe – wurde in zwei Krankenhäusern in Amberg und Regensburg am Sonntagmorgen kurzfristig sogar die Notaufnahme abgesperrt.

Gift-Drama in Weiden: Auch Teilnehmer der RTL-Sendung "Take Me Out" vergiftet

Die Gruppe hatte sich offenbar verabredet, um am späten Abend gemeinsam die Kuppelshow "Take Me Out" auf RTL zu verfolgen. Einer der Lokalgäste hatte an der Sendung teilgenommen, um aus 30 Frauen eine für ein gemeinsames Date auszuwählen. Gegen Mitternacht sei schließlich eine mehrere hundert Euro teure Champagnerflasche geköpft worden, an deren Inhalt (drei Liter) sich dann auch die ganze Gruppe bedient habe. Wenige Minuten später zeigten alle Vergiftungserscheinungen. Wie Oberstaatsanwalt Schäfer am Montag erklärte, hätten die Stammgäste schon sehr schnell den Geschmack des edlen Getränks moniert. "Der war wohl auffällig, um nicht zu sagen: scheußlich", sagte Schäfer.

Ein 52 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Schwandorf starb noch im Laufe der Nacht. Auch die Wirtin des Lokals sowie der Teilnehmer der Kuppelshow, um den sich der Abend gedreht hatte, mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Bild-Zeitung veröffentliche am Montag ein Foto des TV-Singles, das ihn mit dem späteren Todesopfer zeigen soll, wie sie in der Weidener Gaststätte mit Aperol Spritz anstoßen – wenige Stunden, bevor das Drama sein Lauf nahm.

Wie kam das Ecstasy in die Champagnerflasche in Weiden?

Nachdem sich eine Vergiftung durch Blausäure nicht bestätigt hatte, gingen die Ermittlerinnen und Ermittler schon bald dem Verdacht nach, dass sich in der Champagnerflasche möglicherweise Rauschgift in hoher Konzentration befunden haben könnte – was sich schließlich als richtig herausstellte. Wie das als Partydroge bekannte Ecstasy dort hineinkam und wer dahinter steckt, ist unklar und Auslöser von Spekulationen.

Die Ermittler gehen offenbar derzeit nicht davon aus, dass einer der Gäste die Droge in die Flasche geschüttet hat. Dazu existiert ein Video davon, wie ein Teilnehmer der Runde die Flasche öffnete. War das Rauschgift also möglicherweise schon in der geschlossenen Flasche? Wurde die chemische Droge womöglich von Schmugglern hoch konzentriert in die Flasche abgefüllt, um diese als Versteck zu nutzen und die Droge später weiterverarbeiten zu können?

"Durchaus möglich" sei das, sagt ein erfahrener Drogenfahnder des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion. Zwar könne er sich zu dem konkreten Fall in der Oberpfalz nicht äußern, es sei aber aus seiner Sicht denkbar, dass in Laboren hergestellte aufputschende Rauschgifte wie Ecstasy oder ähnliche Methylendioxyamphetamine (MDMA) als flüssiges Konzentrat in Flaschen abgefüllt wird. Wenn ein solches Konzentrat dann schluckweise konsumiert werde – beispielsweise, weil es mit Champagner verwechselt wird –, dann sei das höchstgefährlich und könne auch tödlich sein.

Der Fokus der Ermittler liegt nun auf der Herkunft der Champagnerflasche. "Der Vertriebsweg wird genau ausgeleuchtet", sagte Oberstaatsanwalt Schäfer. Es werde geprüft, ob beziehungsweise wo oder von wem die Flasche manipuliert wurde. Es wäre durchaus möglich, eine Flasche zu öffnen, die Drogen einzufüllen und die Flasche wieder so zu verschließen, dass es nicht auffällt. Der Hersteller sei bislang noch nicht kontaktiert worden. Zwei der Opfer konnten das Krankenhaus am Montag wieder verlassen. (mit dpa)