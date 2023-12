Weihnachten

250 Kinder an Heiligabend 2022 geboren

250 "Christkinder" sind 2022 in Bayern lebend geboren worden - sie haben also am 24.

Dezember Geburtstag. 150 davon waren Jungen und 100 Mädchen, teilte das bayrische Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. An den beiden Weihnachtsfeiertagen wurden weitere 430 Kinder geboren. Der Dezember und insbesondere die Weihnachtsfeiertage haben für gewöhnlich ein vergleichsweise niedriges Geburtenniveau. Auch im letzten Jahr lag es an Heiligabend weit unter dem Durchschnitt von 304 Kindern pro Tag. An Silvester 2022 wurden 241 Kinder geboren. Pressemitteiliung des bayrischen Landesamt für Statistik (dpa)

