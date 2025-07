Nora Falk ist das neue Nürnberger Christkind. Eine Jury wählte die 15-Jährige aus sechs Finalistinnen aus. Es sei eine unglaubliche Ehre, sagte die Schülerin kurz nach der Verkündung am späten Donnerstagnachmittag. «Ich muss es noch verarbeiten.» Heute Abend werde sie aber sicherlich feiern und dann alle anrufen, die sie unterstützt haben.

Am 28. November wird sie den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt mit dem traditionellen Prolog eröffnen - einem mehrstrophigen Weihnachtsgedicht. Nicht nur der Text, auch das engelsgleiche Kostüm muss bis dahin perfekt sitzen.

Das gehört zum Christkind

Ein mit Sternen verziertes Kleid, Lockenperücke, goldene Krone und Flügel - so tritt das Christkind in der Öffentlichkeit auf. Das prächtige Gewand werden nun Schneider des Nürnberger Staatstheaters für die neue Amtsinhaberin anfertigen.

Hoch über den Köpfen von Tausenden Menschen - die Eröffnung des Christkindlesmarkt von der Empore der Frauenkirche aus ist nichts für schwache Nerven. Schwindelfrei, belastbar, wetterfest und herzlich soll das Christkind sein, so heißt es in der Jobbeschreibung. «Ich glaube, dass ich das sehr gut kann», sagte Nora Falk, die in ihrer Freizeit Tennis und Theater spielt, zum Kickboxen geht und gerne singt.

Voller Terminkalender in der Adventszeit

In der Adventszeit stehen mehr als 100 Termine auf dem Programm. Neben den regelmäßigen Rundgängen über den Christkindlesmarkt wird sie in Schulen, Kindergärten und Altenheimen auftreten. Als Christkind wolle sie die Tradition und den Zauber von Weihnachten bewahren, dem Amt aber auch eine persönliche Note verleihen, sagte die Schülerin.

Zwei Jahre lang hat sie dazu nun Gelegenheit. 2027 wird dann ein neues Christkind gewählt. Früher schlüpften Schauspielerinnen in die Rolle, seit 1969 übernehmen Mädchen aus Nürnberg das Amt - ausschließlich Mädchen. Regelmäßig kommt die Frage auf, wieso eigentlich kein Junge in dem Kostüm stecken darf. Die Stadt Nürnberg begründet dies mit historischen Bezügen, wonach das Christkind eine weibliche Figur ist.