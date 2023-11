Weihnachtsmärkte 2023: Die Veranstaltungen in der Übersichtskarte

In Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern finden 2023 wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte statt. Unsere Karte gibt einen Überblick für die Region.

Endlich ist wieder Zeit für Advents-, Christkindles- und Weihnachtsmärkte in der Region. Die Märkte in Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern bieten eine Vielfalt, die sich sehen lassen kann. Von opulent bis gemütlich ist für alle Besucherinnen und Besucher etwas dabei. In unserer Karte haben wir einen Überblick über Veranstaltungen in der Region zusammengestellt. (cgal)

Hier finden Sie Übersichten von Weihnachtsmärkten der einzelnen Landkreise in unserer Region:

