Neuschnee an Heiligabend rund um die Alpen

Rund um die Alpen wird es zur Bescherung an Heiligabend auch ein paar Zentimeter Neuschnee geben. An den restlichen Weihnachtstagen kann mit einem Sonne-Wolken-Mix gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auf den Straßen könne es glatt werden, manchmal sogar Glatteis geben.

Bis zum Abend soll es im Alpenvorland und in den Alpen schneien. Zwischen drei und fünf Zentimeter Neuschnee seien möglich, in Staulagen auch zehn Zentimeter. Nachts wird es laut DWD neblig. Stellenweise reicht die Sicht teils keine 150 Meter weit. Im nördlichen Franken kann es nachts auch regnen.

Im Osten wird es trüb, im Westen kommt die Sonne raus

Der erste Weihnachtsfeiertag starte in Franken grau und trüb. In der Oberpfalz und Niederbayern ziehe ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix über den Himmel. Viel Sonne und ein blauer Himmel soll es in Schwaben und Oberbayern geben, wie es hieß.

Weiterhin trüb von Franken bis Niederbayern bleibe es am zweiten Weihnachtsfeiertag. Dort verdecken dichte Wolken den Himmel. In weiten Teilen Oberbayerns bleibe es jedoch sonnig. Die maximalen Temperaturen sollen sich zwischen 1 Grad in den Alpen und 7 Grad am Main bewegen. Ab Freitag kann es den Wetterexperten zufolge nieseln.