Ermittlungen wegen versuchter Tötung: Mann festgenommen

Ein 46 Jahre alter Mann soll seiner Partnerin im Landkreis Weilheim-Schongau mit einem Messer in den Hals gestochen und sie lebensgefährlich verletzt haben.

Ob der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft muss, sollte ein Ermittlungsrichter am Mittwoch entscheiden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen den Mann wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Der tatverdächtige Deutsche sei nach dem Angriff vom Montagabend aus der Gemeinschaftsunterkunft in Weilheim mit dem Auto geflüchtet, hieß es. Während die schwer verletzte 40-Jährige in eine Klinik gebracht wurde, fahndeten die Ermittler nach dem Mann. Mithilfe eines Hubschraubers wurde der 46-Jährige in der Nacht zum Dienstag im knapp 14 Kilometer entfernten Hohenpeißenberg gefunden und festgenommen.

Der Verdächtige und die 40-Jährige führten den Angaben zufolge bereits seit längerem eine Beziehung. Die Frau wurde notoperiert und befand sich am Dienstag nicht mehr in Lebensgefahr.

