Mutmaßlicher Ladendieb betrinkt sich zur Bewusstlosigkeit

Während ein Ladenbesitzer mit einem mutmaßlichen Dieb auf die Polizei gewartet hat, soll sich der Mann bis zur Bewusstlosigkeit betrunken haben. Der 44-Jährige habe am Freitagvormittag in Partenstein (Landkreis Main-Spessart) eine nicht bezahlte Weinflasche ausgetrunken, ohne abzusetzen, teilte die Polizei mit. Danach lag er für mehrere Stunden bewusstlos auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Am Morgen informierten die Mediziner die Beamten, dass der Mann nun wieder aufgewacht sei, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zuvor soll der Mann in dem Geschäft versucht haben, mehrere Packungen Zigaretten zu stehlen. Dies sei dem Ladenbesitzer aufgefallen und er habe den mutmaßlichen Dieb angesprochen. Ob der Mann weitere Gegenstände gestohlen habe, werde jetzt ermittelt.