Letzte Überlebende der Weißen Rose Traute Lafrenz ist tot

Die letzte Überlebende der Weißen Rose ist tot. Traute Lafrenz ist im Alter von 103 Jahren in den USA gestorben.

Traute Lafrenz, die letzte Überlebende der Widerstandsgruppe Weiße Rose, ist tot. Sie starb am vergangenen Montag im Alter von 103 Jahren in der Nähe von Charleston in den USA. Das bestätigte die Weiße Rose Stiftung am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Wie Traute Lafrenz zur Weißen Rose kam

Lafrenz wurde 1919 in Hamburg geboren. 1941 zog sie als Medizinstudentin von der Hansestadt nach München. Dort freundete sie sich mit Hans Scholl an und nahm an vielen Gesprächen und Diskussionen der Weißen Rose teil. 1942 brachte sie das dritte Flugblatt der Widerstandsgruppe mit nach Hamburg.

Im März 1943 wurde Lafrenz erstmals von der Gestapo verhört und wenige Tage später festgenommen, im April angeklagt und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Nach ihrer Entlassung wurde sie erneut verhaftet und schließlich im April 1945 von US-Truppen befreit. Später emigrierte sie in die USA. Dort heiratete sie einen Arzt. In Chicago leitet sie über lange Jahre eine Schule für geistig behinderte Kinder in Chicago. Zuletzt lebte sie in South Carolina in der Nähe von Charleston.

2019 hatte Lafrenz das Bundesverdienstkreuz erhalten. "Traute Lafrenz-Page gehörte zu den Wenigen, die angesichts der Verbrechen der Nationalsozialisten den Mut hatten, auf die Stimme ihres Gewissens zu hören und sich gegen die Diktatur und den Völkermord an den Juden aufzulehnen", würdigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sie für ihren Widerstand in der NS-Diktatur.

Weiße Rose organisierte studentischen Widerstand in München

Während der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland hatte die Weiße Rose studentischen Widerstand in München organisiert. Die bekanntesten Mitglieder der Gruppe gegen die Nationalsozialisten, die Geschwister Hans und Sophie Scholl und ihr Freund Christoph Probst, wurden vor 80 Jahren vom Nazi-Regime hingerichtet. (mit dpa)