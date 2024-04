Von Nachbarin verärgert: Frau wirft Wäscheständer vom Dach

Nachdem ihre Nachbarin draußen Wäsche zum Trocknen aufgehängt hatte, hat eine Frau in Mittelfranken den Wäscheständer von einer Dachterrasse geworfen.

Wie ein Polizeisprecher am Montag erläuterte, gibt es in einer Flüchtlingsunterkunft in Pfofeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) geregelte Waschtage, woran sich eine 61 Jahre alte Frau am Freitag jedoch nicht hielt. Eine 71 Jahre alte Bewohnerin soll darüber so verärgert gewesen sein, dass sie den Wäscheständer anschließend auf die Straße warf. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

(dpa)