Neujahrsspringen: Deutsche Hoffnung Geiger

Beim zweiten Akt der Vierschanzentournee starten die Skispringer an diesem Sonntag beim traditionellen Neujahrsspringen.

In Garmisch-Partenkirchen will der Norweger Halvor Egner Granerud seine Tourneeführung nach dem Sieg in Oberstdorf zum Auftakt ausbauen. Etwas dagegen haben unter anderem seine polnischen Verfolger Piotr Zyla und Dawid Kubacki sowie Karl Geiger. Der Oberstdorfer liegt in der Gesamtwertung auf Rang vier. In der Qualifikation lief es für Geiger allerdings nicht gut. Er landete nur auf dem 30. Platz.

Auf einen Sieg auf der Großen Olympiaschanze warten die deutschen Skispringer schon lange. Der bis dato letzte deutsche Sieger war Sven Hannawald im Jahr 2002. Los geht's um 14 Uhr (ARD und Eurosport).

(dpa)