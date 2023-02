Weltkrebstag

vor 54 Min.

Augsburger Krebsexperte macht Hoffnung: "Krebstherapie wird immer gezielter"

Plus Der Augsburger Krebsexperte Professor Dr. Martin Trepel erklärt, wo es Fortschritte in der Behandlung von Tumorerkrankungen gibt und wie Künstliche Intelligenz helfen kann.

Herr Prof. Dr. Trepel, Sie sind der Direktor des interdisziplinären Krebszentrums am Universitätsklinikum Augsburg. Zuletzt wurde in die Immuntherapie große Hoffnung gesetzt, ist das noch so?

Herr Prof. Dr. Trepel, Sie sind der Direktor des interdisziplinären Krebszentrums am Universitätsklinikum Augsburg. Zuletzt wurde in die Immuntherapie große Hoffnung gesetzt, ist das noch so?

