Magnetfischer zieht Weltkriegsgranate aus Fluss

Eine Panzerabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Magnetfischer aus einem Fluss in der Oberpfalz an Land gezogen. Wie die Polizei mitteilte, ging der 36-Jährige am Mittwoch an der Schwarzen Laber in Sinzing (Landkreis Regensburg) seinem Hobby – der Suche nach magnetischen Gegenständen im Wasser – nach, als sich die 20 Zentimeter lange Granate amerikanischer Bauart an seiner Angel verfing.

Das Weltkriegsrelikt war nach Angaben der alarmierten Experten funktionsfähig und wurde am Abend von Spezialkräften kontrolliert gesprengt. Evakuierungen waren den Angaben zufolge nicht nötig. Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Für den Magnetfischer habe der Fund keine Konsequenzen, sagte ein Polizeisprecher.