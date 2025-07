Laserfunk-Start-up Mynaric setzt Aktionäre vor die Tür

Der vor acht Jahren mit großen Hoffnungen an der Frankfurter Börse gestartete Münchner Laserfunk-Hersteller Mynaric setzt seine Aktionäre vor die Tür. Im Rahmen der Neuaufstellung soll das Kapital des Krisenunternehmens auf null Euro gesetzt werden. Geplanter Anmeldungstermin für die Eintragung ins Handelsregister ist dieser Mittwoch, wie Mynaric mitteilte. «Die Aktionäre scheiden entschädigungslos aus der Gesellschaft aus und der Börsenhandel der Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wird beendet.» Interesse an einer Übernahme hatte im März das US-Raumfahrtunternehmen Rocket Lab bekundet, deutsche Bewerber sind nicht bekannt.

Um Jahre verspäteter Produktionsstart brachte Mynaric in die Krise

Nach der Herabsetzung des Kapitals auf null soll es wieder eine Kapitalerhöhung geben, dabei haben die bisherigen Aktionäre jedoch kein Recht auf neue Firmenanteile. Mynaric ist eine High Tech-Ausgründung aus dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und stellt mit 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Terminals für die Datenübertragung per Laserstrahl her, sowohl für erdnahe Satelliten als auch für Flugzeuge.

Diese Spitzentechnologie erlebt seit Jahren einen Boom, da insbesondere große US-Technologiekonzerne große Satellitenkonstellationen aufbauen. Doch bei Mynaric verzögerte sich die für 2021 angekündigte Serienproduktion der Laserfunkterminals um mehrere Jahre und startete erst 2024, das Unternehmen schrieb hohe Verluste und geriet deswegen in eine existenzbedrohende Schieflage.

Aktie kurz vor Schluss nur noch ein Ramschpapier

Das Unternehmen war seit 2017 an der Frankfurter Börse notiert, seit 2021 auch an der New Yorker Nasdaq. Die Mynaric-Aktie - vor vier Jahren noch zu einem Kurs von an die 80 Euro gehandelt - hat sich in der Zwischenzeit zum Ramschpapier gewandelt. Am Mittwoch war die Aktie noch 0,38 Euro wert.