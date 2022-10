Der Kampf mit den Wörtern: Wie Menschen ihre Sprachprobleme lösen

Von Christina Brummer - vor 55 Min. Artikel anhören Shape

Wer stottert, hat es schwerer. Wenn Wörter nicht über die Lippen kommen wollen, kann das zur Qual werden. Eine Geschichte über Problem-Buchstaben, Scham und Betroffene, die gelernt haben, damit zu leben.

Menschen wuseln durch den herbstlichen Englischen Garten. Eine junge Frau steuert direkt auf Frederick Kukla zu. In der Hand hält sie ein Mikrofon, darauf das Logo eines Münchner Radiosenders. Viele würden sich in solchen Situationen wegducken. Bloß nicht, schnell weiter. Doch der hochgewachsene junge Mann mit den blonden Haaren und dem offenen Lächeln hält an. Ob er kurz ein paar Fragen beantworten will? Ok. Die Fragen sind banal, doch die Situation ist es für Frederick Kukla, 24, nicht. „Was gehört unbedingt in eine Kürbissuppe? Wie muss Musik im Radio sein? Was gefällt Dir an Bayern besonders gut?“ Bei der letzten Antwort kommt Kukla ins Stocken. Es sind nur ein paar Millisekunden mehr, ein paar Pausen, die bei ihm vor manchen Wörtern entstehen, bevor sie ausgesprochen werden. Bei manchen Wörtern muss er Laute wiederholen. Die Reporterin sieht ihn kurz fragend an, lässt das Aufnahmegerät aber laufen.

