Herrenlose Geburtstagstorte in Regensburg

Eine herrenlose Geburtstagstorte hat ein Passant auf einem Tisch in der Regensburger Innenstadt gefunden. Der zweistöckigen Torte waren außerdem Bargeld, Getränkedosen und persönliche Fotos beigelegt, wie die Polizei mitteilte. Der Passant fand das Geschenk in der Nacht zum Samstag und meldete es einer Polizeistreife. Das Geschenk stand demnach schon länger unbeaufsichtigt auf dem Tisch. Die Polizei nahm das Fundstück zur Verwahrung mit.

