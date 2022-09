Wemding

vor 32 Min.

Wemdinger Impfbetrüger trickste auch bei Kindern

Plus Der Skandal um den Impfbetrug in Wemding weitet sich aus: Der Mediziner bescheinigte auch Masern-Impfungen, die es nie gegeben hat.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Im Skandal um einen Hausarzt, der offenbar in hunderten Fällen Corona-Impfungen auf Wunsch der Patienten oder nach eigenem Ermessen nur vorgetäuscht hat, gibt es ein weiteres interessantes Kapitel. Der Mediziner, der bis 2021 in Wemding praktizierte, hat wohl auch bei Masern-Impfungen für Kinder betrogen. Ein Ehepaar aus Württemberg hat vor Gericht zugegeben, diese Dienstleistung des Arztes in Anspruch genommen zu haben. Sie waren wohl nicht die einzigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen