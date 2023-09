Wen soll ich wählen? Der Wahl-O-Mat für Bayern ist online

Bei den bayerischen Landtagswahlen kann man sich zwischen 15 Parteien entscheiden. Aber was unterscheidet sie eigentlich? Der Wahl-O-Mat hilft auch 2023 weiter.

CSU, Freie Wähler, SPD, Die Grünen – die größten Parteien im Freistaat kennen sicher so gut wie alle, die bei den anstehenden Landtagswahlen ihr Kreuzchen setzen dürfen. Aber was möchte eigentlich Volt? Oder die ÖDP? Und welche Parteien setzen sich zum Beispiel für längere Öffnungszeiten der bayerischen Geschäfte ein? Auf diese und viele andere Fragen gibt es seit Mittwochmittag detaillierte Antworten, denn seitdem ist der Wahl-O-Mat zur bayerischen Landtagswahl 2023 online.

Der Wahl-O-Mat ist eines der erfolgreichsten und meistgenutzten Tools, die Wählerinnen und Wähler dabei unterstützen sollen, für ihre Wahlentscheidung am 8. Oktober bestmöglich vorbereitet zu sein. Bei den vergangenen bayerischen Landtagswahlen 2018 habe der Wahl-O-Mat laut Martin Hetterich, Projektleiter der Bundeszentrale für politische Bildung (bdp), ungefähr jede fünfte wahlberechtigte Person in ganz Bayern erreicht.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat?

Konkret funktioniert der Wahl-O-Mat so: Es gibt 38 Thesen, denen man entweder zustimmen, sie ablehnen, sich neutral verhalten oder sie komplett überspringen kann. Am Ende berechnet der Wahl-O-Mat dann, mit welchen der 15 zur Wahl stehenden Parteien die eigenen Angaben am meisten übereinstimmen. Im Anschluss kann man sich genau anschauen, welche Partei sich bei welcher These wie verhalten hat – und warum. Eine kurze Begründung haben sie jeweils mitgeliefert.

"Ein ganz großes Ziel ist es darzustellen, dass das Gerücht, dass alle Parteien gleich sind, nicht stimmt und es einen Unterschied macht, wen man wählt", erklärt Hetterich. 73 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer würden sagen, dass sie durch das Tool besser erkennen können, was die einzelnen Parteien voneinander unterscheidet.

Thomas von Sarnowski (Die Grünen, links) und Nasser Ahmed (SPD, Mitte) testen den Wahl-O-Mat 2023 zusammen mit Mitgliedern aus der Wahl-O-Mat Redaktion. Foto: Annemarie Rencken

Jungwählerinnen und -wähler waren bei der Entwicklung des Wahl-O-Mat beteiligt

Hinter dem Tool steckt einige Arbeit. In die Auswahl und Formulierung der Thesen wurden besonders junge Menschen einbezogen. Ein möglichst vielfältiges Team aus 21 Jungwählerinnen und -wählern unter 26 war zusammen mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Journalismus und Bildung Teil der Redaktion. "Wir haben dann die für uns wichtigsten Schlagworte bei den Themen zusammengetragen und geschaut, was wirklich für alle in Bayern relevant ist", sagt Johanna Ottl.

Die 18-Jährige aus Niederbayern war Teil der Wahl-O-Mat-Redaktion. "Wir haben um die Thesen gerungen, wirklich gerungen", erinnert sie sich. Nicht die eigene politische Sicht habe gezählt, sondern das ganze Spektrum an Individuen und Wahlprogrammen.

