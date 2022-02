Weniger Corona-Neuinfektionen in Bayern

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Bayern ist leicht gesunken.

Das Robert Koch-Institut ( RKI) in Berlin meldete am Sonntag (Stand: 3.57 Uhr) 1798,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Samstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 1823,7 gelegen. Die Werte stagnieren allerdings seit einigen Tagen, mit leichten Ausschlägen nach unten und oben.

Die Zahl der Neuinfizierten lag am Sonntag bei 25.763, hinzu kamen sechs Todesfälle. Am Samstag hatte das RKI 40.677 Neuinfektionen und 38 Covid-19-Tote gemeldet.

Am höchsten waren die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Landkreisen Eichstätt (3773,4), Straubing-Bogen (2686,1) und Regen (2681,3). Unter einer Inzidenz von 1000 lagen die Stadt Regensburg (980,5) sowie die Landkreise Regensburg (949,2) und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (528,3).

Die Aussagekraft der Daten gilt allerdings als begrenzt. Experten gehen von sehr viel höheren Zahlen aus. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) spricht von einem stärkeren Meldeverzug bei den Zahlen und verweist auf eine Überlastung der Gesundheitsämter wegen der sehr hohen Fallzahlen.

© dpa-infocom, dpa:220213-99-105616/2 (dpa)