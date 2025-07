Markus Söder würde gerne weniger Demokratie wagen

Bayerns Bürger haben einen Vorteil. Sie können ihren Regierenden leichter auf die Finger klopfen als in anderen Teilen Deutschlands. Doch das droht sich gerade zu ändern, denn unter der Führung von Markus Söder setzt die CSU mit den Freien Wählern im Schlepptau geänderte Spielregeln durch - und dabei geht es um weit mehr als weniger Bürokratie für die Genehmigung von ein paar Schneekanonen.

Weniger Bürokratie in Bayern: Was für Proteste sorgt

Das dritte Modernisierungsgesetz, das am Mittwoch vom Landtag beschlossen worden ist, soll die Menschen von überflüssiger Bürokratie befreien und entsorgt deshalb auch Verfahrensschritte im Sinne des Umweltschutzes. Naturschutzverbände warnen vor einem weiteren Raubbau an der sensiblen Natur der Berge. Inwieweit das berechtigt ist, darüber kann man streiten. Fakt aber ist: Das ist noch längst nicht alles.

In einem weiteren Gesetz soll die Pflicht für Klimaberichte aufgeweicht werden. Von seinen einstigen Klimaschutzzielen hat sich Söder schon längst verabschiedet, zudem werden massive Kürzungen auf Kosten des Artenschutzes befürchtet. Es ist nicht mehr viel übrig von dem CSU-Politiker, der Bäume umarmte und sich die Ziele des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ zu eigen machte. Der Söder von heute macht sich sogar daran, den kommunalen Bürgerbegehren und -entscheiden in Bayern die Zähne zu ziehen, weil sie in seinen Augen den Fortschritt bremsen. Um es in der Umkehrung eines berühmten Slogans von Willy Brandt zu sagen: Söder würde gern weniger Demokratie wagen und sieht den Zeitgeist auf seiner Seite. Die Menschen erwarten vom Staat, dass er wieder mehr auf die Reihe bringt. Söder aber droht, übers Ziel hinauszuschießen.

Noch ist nicht sicher, wie die Sache endet. Ein von Söders Vorvorgänger Günther Beckstein geleiteter Runder Tisch hat vergleichsweise moderate Vorschläge erarbeitet, um die seit Mitte der 90er Jahre geltenden Regeln für die Bürgerbegehren zu modernisieren. Die Verfahren sollen zügiger werden. Umstritten ist noch, ob weiter über die Zukunft kommunaler Krankenhäuser abgestimmt werden darf. Die CSU will es ändern, die Freien Wähler wollen es dabei belassen. Man weiß, wie grundlegende Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Regierungspartnern zuletzt ausgingen. Was man nicht weiß: Welche Feinheiten unter der Regie der Staatskanzlei im nun anstehenden Gesetzgebungsprozess noch entstehen. Denn in Söders Erzählung werden Bayerns kommunale Bürgerentscheide und -begehren zunehmend als Blockadewerkzeuge missbraucht.

Bürgerentscheide in Bayern: Das haben sie bewirkt

Es ist richtig: Mit ihrer Hilfe können Windparks gebremst und Straßen verhindert werden. Doch es ist falsch, die Entscheide als lediglich destruktiv zu beschreiben. Beinahe jede Woche gibt es in einer bayerischen Kommune eine Abstimmung und die Ergebnisse sind beileibe nicht immer nur Blockaden. Sogar im Falle von Flüchtlingsunterkünften gab es zwischen 2015 und 2024 in drei von vier Fällen ein Ja. Augsburg, zusammen mit München die Stadt mit den meisten Verfahren, verdankt einem Bürgerbegehren eine neue Bücherei. Und ganz Bayern hat dank eines Volksentscheids einen fortschrittlichen Nichtraucherschutz, für den der CSU der Mut gefehlt hatte.

Gerade dieses Beispiel zeigt, Bürgerentscheide auf örtlicher Ebene oder eben Volksabstimmungen landesweit können in ganz grundsätzlichen Fragen einen Konsens herstellen, den die politische Parteien mangels Kraft nicht mehr herbei führen können. In einer zunehmend zersplitterten Parteienlandschaft wird die direkte Entscheidung durch den Bürger auf längere Sicht deshalb wichtiger werden.