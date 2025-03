Bayern reduziert Gelder für Schulobst - weniger Lieferungen für Schulen und Kitas

Jeden Dienstag gibt es am Montessori Campus in Wertingen eine gesunde Pause. Für die Grundschüler bis zur dritten Klasse. Und für die Kleinen in der Kita, die lernen, Karotten und Gurken, Äpfel und Bananen zu schnippeln. „Gesund, bio, regional – das ist uns wichtig“, sagt Markus Müller, stellvertretender Geschäftsführer von Montessori in Wertingen (Kreis Dillingen). Schließlich sei das Teil der Philosophie der Schule, wo die Kinder ab der 7. Klasse selbst Obst, Gemüse und Kräuter züchten.

Die Bio-Kiste, die bisher Montagnachmittag in der Wertinger Montessori-Schule ankam, ist Teil des EU-Schulprogramms. Seit 2010 erhalten Schüler bis zehn Jahre kostenlos Obst, Gemüse und Milch, in Bayern zudem auch Kindergärten. Im vergangenen Schuljahr haben davon mehr als 800.000 Kinder in gut 9000 Einrichtungen im Freistaat profitiert.

Doch seit Neuestem wird in Bayern am Schulobst gespart – und das ohne große Vorankündigung. An der Wertinger Montessori-Schule hat man sich gewundert, dass die Öko-Kiste jetzt nicht mehr jede Woche geliefert wird. „Das ist falsch, wenn man ein so sinnvolles Programm reduziert“, sagt Müller. Denn während Schulen und Kindergärten bislang 34 Lieferungen Bio-Obst und -Gemüse pro Jahr bekommen haben, sollen es jetzt nur noch 23 sein, teilt das bayerische Landwirtschaftsministerium mit.

46 Cent pro Kind und Portion Bio-Ware

Beim Verband Ökokiste hat man dafür kein Verständnis. Schließlich bedeute das rund 30 Prozent weniger frische Bio-Produkte für Bayerns Kinder. Vorstand Jochen Saacke sagt: „Mit den Kürzungen wird dieses erfolgreiche Projekt geschwächt – und das in einer Zeit, in der gesunde Ernährung und Umweltbewusstsein schon bei den Kleinsten wichtiger sind denn je.“ Die Kürzungen träfen vor allem Kinder aus Familien, in denen gesunde Ernährung nicht selbstverständlich ist. Gleichzeitig verlieren regionale Bio-Erzeuger einen wichtigen Absatzmarkt.

Im Augsburger Norden packt Hermann Haas-Hübsch mit seinem Team die Kisten für Schulen und Kitas. 30.000 Kinder in 400 Einrichtungen beliefert seine „Rollende Gemüsekiste“ über das EU-Schulprogramm – vom Donau-Ries bis Landsberg, von Neu-Ulm bis Aichach-Friedberg. Sein Unternehmen muss knapp kalkulieren, um die Vorgaben zu erfüllen. 46 Cent erhält Haas-Hübsch pro Kind und Portion Obst und Gemüse. „Das ist für Bio-Ware ohnehin ein niedriger Preis.“ Deswegen enthalten die Öko-Kisten Karotten, Äpfel, Bananen, Gurken und Tomaten. Erdbeeren im Sommer etwa sind zu teuer.

Dass er weniger Ware über das EU-Schulprogramm liefern darf, hat Haas-Hübsch erst kurz vor dem neuen Lieferquartal erfahren. Zeit, bei seinen Lieferanten weniger zu bestellen, blieb nicht. Auch für die Mitarbeiter, die die Kisten packen, hat Haas-Hübsch jetzt weniger Arbeit, Touren müssen umgeplant werden. „Für uns ist das ein Ertragsausfall“, sagt der Unternehmer. Vor allem aber ist er frustriert, dass dieses sinnvolle Programm eingeschränkt wird. Zumal das Ministerium Schulen und Kindergärten gar nicht informiert habe, dass es künftig weniger Obst und Gemüse gibt. Manche Einrichtung hat sich darüber beschwert, dass Lieferungen ausbleiben.

Der Freistaat weist Kürzungen beim Schulobst zurück

Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) sieht hier kein Versäumnis. Und sie will die reduzierte Menge an Schulobst auch nicht als Kürzung verstanden wissen. Schließlich habe sich die bayerische Fördersumme für das EU-Schulprogramm nicht verändert. Allerdings seien die Mittel, die die EU zur Verfügung stellt, sukzessive zurückgegangen – von 7,2 Millionen im Schuljahr 2018/19 auf nun 5,2 Millionen Euro. Bislang habe Bayern das durch zusätzliche Haushaltsmittel ausgeglichen. Doch das sei angesichts knapper werdender Kassen nicht mehr möglich.

Der Verband Ökokiste hat eine Petition aufgesetzt. Ziel: Schulen und Kindergärten sollen ab September wieder in allen 38 Schulwochen mit frischem Obst und Gemüse beliefert werden. Bis Ende Februar haben diese fast 15.000 Personen unterzeichnet. Die Grünen im bayerischen Landtag wollen über den Nachtragshaushalt erreichen, dass die Staatsregierung wenigstens die inflationsbedingte Mengenkürzung ausgleicht. Schließlich sei aufgrund der gestiegenen Obst- und Gemüsepreise die Portion, die jedes Kind erhält, geringer geworden. Laura Weber, Sprecherin für Verbraucherschutz der Landtags-Grünen, betont: „Eine Kürzung der Maßnahmen ist das absolut falsche Signal in schwierigen Zeiten. Wir müssen mehr anstatt weniger Anstrengungen für eine gesunde Ernährung unserer Kinder und Jugendlichen unternehmen.“ Zudem widerspreche die Kürzung dem Ziel der Staatsregierung, 30 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Man entziehe genau den Betrieben die Grundlage, die ökologisch und regional Lebensmittel erzeugen.