Verkehrsunfall in Wertingen mit einem Toten und mehreren Verletzten

In Wertingen hat sich am Freitagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam ein junger Mann ums Leben. Vier weitere Menschen wurden verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend gegen 21.50 Uhr Am Eisenbach in Wertingen ereignet. Laut Polizei geriet ein Auto ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Hindernis. Dabei starb ein 19-Jähriger. Die vier weiteren Insassen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei sind die Verunglückten zur Beobachtung im Krankenhaus. Es bestehe keine Lebensgefahr. Als Unfallursache vermutet die Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit.