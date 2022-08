Biologin erwartet: In diesem Sommer gibt es besonders viele Wespen

Sobald man im Sommer ein Eis in der Hand hält, sind sie da: Wespen. Und in diesem Jahr soll es besonders viele von ihnen geben. Der Grund ist das trockene Wetter.

Egal ob man ein Eis isst oder eine Cola trinkt, sofort sind auch die Wespen da und schwirren um einen herum. In diesem Sommer könnten es in Bayern besonders viele werden. Grund dafür ist das trockene Wetter der vergangenen Monate. "Wenn es weiter so regenarm bleibt, wird es sich zu einem Wespenjahr entwickeln", prognostizierte die Insektenexpertin Tarja Richter vom Landesbund für Vogelschutz im mittelfränkischen Hilpoltstein.

Ab August erreicht die diesjährige Wespengeneration ihre volle Größe, erläuterte die Biologin gegenüber der Deutschen Presseagentur. Neue Königinnen und Männchen werden produziert. Dementsprechend braucht das Volk viel Nahrung. Diese holen sich die Wespen eben auch beim Gartenfest - egal ob Kuchen, Marmelade oder Cola.

Wespen im Sommer 2022: Was gegen die Insekten hilft

Wer sich die vielen Wespen vom Hals halten möchte, kann sie mit zerstäubtem Wasser besprühen. Das empfiehlt der Landesbund. Die Tiere fliegen dann zurück in ihr Nest, weil sie glauben, es regnet. Insektenexpertin Richter rät zudem zu einer Ablenkung: Aufgeschnittene Weintraubenhälften ein paar Meter entfernt aufstellen, die die Wespen anfliegen können.

Um zu verhindern, dass man von einer Wespe gestochen wird, sollte man nicht barfuß laufen. Denn viele Menschen werden von im Gras versteckten Insekten in den Fuß gestochen. Schwirren Wespen um einen herum, bitte nicht nach ihnen schlagen oder herumwedeln. Das macht sie aggressiv und verleitet sie eher dazu, sich durch einen Stich zu verteidigen.

Von Wespe gestochen: Stich behandeln

Wer von einer Wespe gestochen wurde, sollte den Stich desinfizieren. Um die Wunde zu säubern, eignet sich am besten ein Desinfektionsspray aus der Apotheke. Zudem kann man mit einem speziellen Stift zur Behandlung von Insektenstichen die Einstichstelle erhitzen. Dadurch werden die Eiweiße zerstört und die Symptome minimiert.

Danach sollte der Stich aber gekühlt werden - am besten mit einem Kühlpad. Dabei sollte man aber darauf achten, dass zwischen dem Kühlakku und der Haut kein direkter Kontakt besteht und immer wieder Pausen machen. Zudem empfiehlt es sich, das betroffene Körperteil hoch zu lagern. Nach dem Kühlen kann man noch ein Insektenstichgel auftragen, das man am besten im Kühlschrank lagert. Das Gel mindert den Juckreiz und gerade Kinder kratzen die Wunde daher nicht auf. Die Behandlung kann man in den folgenden Tagen bei Bedarf wiederholen.

Lesen Sie dazu auch

Prognose für Sommer 2022: Wespen sind auch nützlich

Auch wenn Wespen nerven können, erinnert Biologin Richter daran, wie nützlich Wespen sein können - beispielsweise für das Ökosystem. Sie bestäuben Nutzpflanzen und Wildblumen. Außerdem jagen sie die Raupen von Schädlingen und fangen Mücken oder Fliegen.

In Deutschland gibt es mehrere Wespenarten. Für den Menschen nervig sind aber nur zwei davon - die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe. Arten wie die Rote Wespe oder die Sächsische Wespe sind für den Menschen harmlos.