Fans haben schon darauf hingefiebert, nun ist es endlich so weit: Die Western-Parodie «Das Kanu des Manitu» feiert Weltpremiere. Viele prominente Schauspielerinnen und Schauspieler werden auf dem roten Teppich in München erwartet, allen voran Regisseur und Hauptdarsteller Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian. Auch Ensemblemitglieder wie Jessica Schwarz, Sky Du Mont, Friedrich Mücke, Jessica Schwiers und der Comedian Tutty Tran werden erwartet.

«Das Kanu des Manitu» läuft am Donnerstag in den Kinos an. Der Streifen ist die Fortsetzung der Komödie «Der Schuh des Manitu», die 2001 startete und einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme wurde. Noch heute gibt es Fans, die Teile der meist bairischen Dialoge auswendig können.

In der Fortsetzung sind viele bekannte Gesichter dabei. Abahachi (Herbig) und Ranger (Tramitz) bekommen es mit einer Bande zu tun, die ein legendäres Kanu stehlen will. Das wollen die Blutsbrüder natürlich vereiteln. Doch so einfach ist das nicht und so sind sie auf Mithilfe angewiesen. Mit dabei sind auch wieder Kavanian als der Grieche Dimitri, Winnetouch (Herbig) und Sky du Mont als Schurke.