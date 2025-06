Hitzewelle kommt auf Bayern zu: Bis zu 37 Grad am Wochenende

Am Wochenende zieht das Hochdruckgebiet Zora über Bayern. Es verlagert seinen Schwerpunkt von der Deutschen Bucht nach Tschechien, informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Mit einer nordöstlichen Strömung bringt das Hoch eine erwärmte und stabile Meeresluft und sorgt für ruhiges Sommerwetter in Bayern – perfekte Voraussetzungen für Ausflüge, Grillabende und ein paar entspannte Stunden im Freien.

Am Freitag, 20. Juni, bringt das Bayern-Wetter Sonne pur

Schon am Freitag ist es in Bayern meist sonnig. Der Himmel bleibt weitgehend wolkenlos, allenfalls ein paar lockere Quellwolken über dem Alpenvorland und den Bergen können den blauen Himmel zeitweise etwas trüben. Die Temperaturen steigen je nach Region deutlich: Während rund um das Fichtelgebirge maximal 22 Grad erreicht werden, steigt das Thermometer an Main, Donau und in den Alpen auf bis zu 28 Grad. Es wird also sommerlich warm. Der Nordostwind bleibt dabei schwach.

Samstag, 21. Juni: Heiße Temperaturen in Unterfranken und dem Allgäu

Der Samstag bringt viel Sonne, allerdings ziehen gelegentlich hohe Schleierwolken über den Himmel. In den Alpen bilden sich erneut lockere Quellwolken. Nur in den Allgäuer Hochalpen besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter. Und die Temperaturen klettern nach oben: In Unterfranken wird es mit bis zu 32 Grad heiß, sonst bleibt es mit rund 28 Grad sehr warm. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung.

Wetter am Sonntag in Bayern: Bis zu 37 Grad vorhergesagt

Der Sonntag ist wohl der beste Tag am Wochenende – zumindest für diejenigen, die sich auf Eis und eine Abkühlung im See freuen. Denn es wird richtig heiß! Höchstwerte von 32 bis 37 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst vorher. Der Wind dreht im Laufe des Sonntags von Südost über Südwest auf West, bleibt aber meist schwach bis mäßig.

Dabei war es am vergangenen Wochenende bereits sehr heiß, mit mehr als 30 Grad.

Wie wird das Wetter zum neuen Wochenstart? Abkühlung erst am Montag absehbar

In der Nacht zum Montag ziehen von Westen her dichtere Wolken auf, begleitet von Regenschauern und kräftigen Gewittern – doch die Abkühlung lässt auf sich warten: Die Temperaturen bleiben mit 17 bis 20 Grad auch in der Nacht noch recht hoch.

Am Montag selbst wird es zunächst noch einmal schwülwarm mit 24 bis 28 Grad. Doch im Tagesverlauf nehmen starke Gewitter zu – örtlich kann es dabei unwetterartig werden. Sturmböen sind möglich, besonders bei Gewittern und in den Bergen. Am Abend folgt dann allmählich die Abkühlung.



Weil aber wohl viele Menschen gerade erst aus dem warmen Urlaub zurückkommen – schließlich enden mit diesem Wochenende die Pfingstferien in Bayern – gibt es auch viel Staugefahr.