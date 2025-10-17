Doch noch Sonne? So wird das Wetter in Schwaben am Wochenende

Wer sich dieser Tage frühmorgendlich auf den Weg zu Arbeit, Uni und Schule gemacht hatte, wird an teils zähen Nebelschwaden nicht vorbeigekommen sein. Der Trost folgte unter der Woche meist schon am späten Morgen als sich der Herbst immerhin zeitweise golden präsentierte und der ein oder andere Sonnenschein das Grau durchbrach. Wetterwarnungen sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) dennoch zahlreich aus, so auch noch am frühen Freitag. Die verhangene Sicht dürfte auch am Wochenende noch nicht ganz Geschichte sein. Das Wochenende hat es in sich und zeigt am späten Sonntag, worauf man sich in Schwaben in nächster Zeit einstellen muss.

DWD sagt sonnigen Herbstsamstag für Schwaben voraus

Das Wochenende verspricht zunächst, sich ähnlich wie die Tage zuvor zu verhalten: Erst, wenn sich der gebietsweise Nebel lichtet, darf die Hoffnung auf etwas Sonne gehegt werden. Tatsächlich geht der DWD in seiner Vorhersage davon aus, dass sich die Temperaturen tagsüber im Vergleich zu unter der Woche nicht sonderlich groß bewegen. Es werden zwischen acht und 14 Grad erwartet. Nebel gibt es zwar immer noch, insbesondere der Samstag aber soll recht wechselhaft werden.

Denn der Hochnebel, der die Nacht zu Samstag begleiten wird, gehe in einen stark bewölkten und trüben Tagesstart über. Die gute Nachricht: Wer die Natur im Herbst in vollen Zügen genießen möchte, der dürfte im Laufe des Samstags dennoch auf seine Kosten kommen. Von Thüringen her breitet sich nach DWD-Angaben zunehmend Sonnenschein aus. An der Donau werden bis zu 14 Grad prognostiziert, in Augsburg bleibt man mit elf Grad gerade noch zweistellig.

Gerade weil auch die Nacht zu Sonntag klar bleiben soll, fallen die Temperaturen lokal bis in den Bereich von +3 bis -3 Grad.

Sonntag bleibt bis in den Abend überwiegend freundlich

Ähnlich wie der Samstag dürfte der Ausklang der Woche sonnig daherkommen: Der DWD rechnet mit „viel Sonne“ - allerdings zeigt sich diese auch erst dann wieder, wenn sich der Nebel aufgelöst hat. Für Sonnenanbeter kommt ein nach und nach auffrischender Ostwind erschwerend hinzu, der stellenweise auch für erste Regentropfen sorgen dürfte. Wolken ziehen zudem von Westen an Schwaben heran.

Der Blick auf Montag zeigt: Die Regenwolken setzen sich zunehmend fest und bringen zum Wochenauftakt in Franken beispielsweise direkt Regen. Auch Schwaben dürfte nach der DWD-Prognose betroffen sein: Während die Tageshöchsttemperatur auf rund 13 Grad klettern wird, breitet sich der Regen auch zunehmend in Schwaben aus. Für Augsburg soll das am späten Montag der Fall sein.