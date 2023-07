Am Wochenende hohe Waldbrandgefahr in weiten Teilen Bayerns

Am Wochenende rechnet der Deutsche Wetterdienst in weiten Teilen Bayerns mit einer hohen Waldbrandgefahr.

Vor allem am Sonntag gelte an vielen Orten im Freistaat die zweithöchste Warnstufe vier. In Franken werde teilweise sogar die fünfte und damit höchste Gefahrenstufe erwartet. In mehreren Regionen wurden Beobachtungsflüge angeordnet.

Der Boden sei wegen der warmen Temperaturen und geringen Niederschläge derzeit mit trockenen, leicht entzündlichen Blättern, Zweigen und Nadeln bedeckt, teilte das Forstministerium am Freitag mit. Laut Ministerin Michaela Kaniber (CSU) kann unter diesen Bedingungen schon ein Funke oder eine achtlos weggeworfene Zigarette einen Brand auslösen.

Sie appelliere an alle, offenes Feuer und Grillen in Waldnähe zu unterlassen und nicht auf trockenem Untergrund zu parken. Mit einer Entspannung der Gefahrensituation könne erst wieder nach ergiebigen Regenfällen gerechnet werden.

