Wetter am Wochenende: Hitzewelle erreicht Bayern

Sturm- und Orkanböen fegten noch am Mittwoch über Deutschland. Jetzt ist das nächste Wetterextrem in Sicht: Am Wochenende soll es bis zu 36 Grad heiß werden.

Ein Orkan sorgte noch Mitte der Woche vor allem in Norddeutschland für hunderte Einsätze. In Niedersachsen ist eine 64-jährige Fußgängerin wegen des Sturms tödlich verletzt worden. Nun ändert sich die Wetterlage allerdings. Zum Wochenende klettern die Temperaturen deutlich nach oben – es wird heiß. Der Auslöser: Eine Hoch, das vom Mittelmeer aus in Richtung Norden zieht.

"Viel Sonne, gebietsweise heiß" lautet die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Freitag, 7. Juli, in Bayern. Nur vereinzelt gibt es zum Start des Wochenendes über dem Freistaat ein paar Wolken. Maximal 27 bis 32 Grad sind drin. Am wärmsten soll es in Mainfranken werden. Aus Osten weht leichter Wind.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 24°C, nachmittags 29°C und abends 26°C. Es wird heute voraussichtlich 16 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern in dieser Woche: Am Wochenende wird es heiß

In der anfangs klaren Nacht zum Samstag, 8. Juli, ziehen in den frühen Morgenstunden ein paar Wolken auf. Samstag verspricht dann allerdings wieder sonnig zu werden. Nur an den Alpen ist mit Wolken oder sogar vereinzelten Schauern und auch kurzen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen klettern noch ein Stück nach oben: Höchstwerte sind 27 bis 35 Grad.

Bei Höchstwerten von 28 bis 35 Grad am Samstag in Deutschland dürften schattige Plätzchen sehr stark gefragt sein. Am Sonntag steigen die Temperaturen sogar noch weiter. Video: dpa

Wetter am Wochenende in Bayern: Hitzewelle erwartet

Am Sonntag, 9. Juli, bleibt es heiß und sonnig. Im Westen Bayerns und in Alpennähe können im Laufe des Tages Wolken auftreten. Auch das Schauer- und Gewitterrisiko steigt. Am Main kann es Spitzenwerte von bis zu 37 Grad erreichen. Aus Südwesten weht ein leicht bis mäßiger Wind.

Auch der Ausblick auf das Wetter in der kommenden Woche verspricht viel Sonne und hohe Temperaturen. Die Höchsttemperatur bleibt in Bayern vorerst bei etwa 30 Grad. Allerdings sind auch immer wieder Schauer und Gewitter möglich.