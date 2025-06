Turbulenter Wetterwechsel in Bayern – erst Unwetter, dann bringt Hoch „Anita“ 36 Grad

Zwischen einem Tiefdruckgebiet bei Island und einem Azorenhoch, hat sich über Mitteleuropa eine stabile Westwindzone etabliert. Was das für das Wetter am Wochenende in Bayern bedeutet, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Freitag überquerte zunächst eine Kaltfront aus Norden den Freistaat. Und diese sorgte für unbeständiges Wetter. Es gibt Gewitter, Regen und Windböen in ganz Bayern. Aber schon bald kommt ein Wetterwechsel: Ein Zwischenhoch namens „Anita“ bringt am Samstag und Sonntag viel Sonne und sommerliche Hitze zurück. In tieferen Lagen im Mittelfranken rechnet der DWD am Samstag mit enormer Hitze.

In der Nacht zum Samstag sorgte dann Hoch „Anita“ für Auflockerungen. Im Alpenvorland und in den Alpen treten jedoch weiterhin Schauer auf. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad.

Am Freitag war im Übrigen Siebenschläfertag. Was das mit dem Wetter zu tun hat.

Wetter am Samstag: Bis zu 32 Grad und (fast) keine Wolken

Am Samstag gibt es in ganz Bayern sonniges Wetter mit nur zeitweise auftretenden Quellwolken. Die Temperaturen steigen deutlich und erreichen sommerliche 27 bis 32 Grad. Der Wind bleibt meist schwach und weht aus Nordwest.

Auch die Nacht zum Sonntag verläuft klar bei Tiefstwerten zwischen 18 und 12 Grad. Bestes Badewetter also in Bayern – auch Surfer dürften unterwegs sein, seit neustem auch wieder auf der Münchner Eisbachwelle.

Am Sonntag, 29. Juni, stehen 35 Grad auf dem Thermometer in Bayern

Der Sonntag bringt ebenso viel Sonne und durchgängig einen wolkenlosen Himmel. Mit Werten von 30 bis 35 Grad steht ein heißer Sommertag bevor. Der Wind weht dabei nur schwach, vorwiegend aus nordöstlicher Richtung. In der Nacht zum Montag bleibt es wieder klar, die Temperaturen gehen auf 20 bis 14 Grad zurück.

Wetterprognose für den Wochenbeginn: So wird der Montag

Am Montag setzt sich das heiße Wetter vermutlich fort. Viel Sonne und nur vereinzelte Quellwolken sagt der Wetterdienst schon vorher. In den Alpen kann es am Nachmittag aber zu lokalen Gewittern kommen, die kräftiger ausfallen können. Die Temperaturen bewegen sich erneut zwischen 30 Grad in höheren Alpentälern und 36 Grad in Unterfranken. In der Nacht zum Dienstag bleibt es gering bewölkt, am Alpenrand kommen letzte Schauer herunter. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 12 Grad.