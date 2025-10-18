Doch noch Sonne? So wird das Wetter in Bayern am Wochenende

Wer sich dieser Tage frühmorgendlich auf den Weg zu Arbeit, Uni und Schule gemacht hatte, wird an teils zähen Nebelschwaden nicht vorbeigekommen sein. Der Trost folgte unter der Woche meist schon am späten Morgen als sich der Herbst immerhin zeitweise golden präsentierte und der ein oder andere Sonnenschein das Grau durchbrach. Wetterwarnungen sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) dennoch zahlreich aus, so auch noch am frühen Freitag. Das Wochenende hat es in sich und zeigt am späten Sonntag, worauf man sich in Bayern in nächster Zeit einstellen muss.

DWD ohne Warnungen für die kommenden Tage

Das Wochenende verspricht zunächst, sich ähnlich wie die Tage zuvor zu verhalten: Erst, wenn sich der gebietsweise Nebel lichtet, darf die Hoffnung auf etwas Sonne gehegt werden. Tatsächlich geht der DWD in seiner Vorhersage davon aus, dass sich die Temperaturen tagsüber im Vergleich zu unter der Woche nicht sonderlich groß bewegen. Es werden zwischen acht und 14 Grad erwartet. Nebel gibt es zwar immer noch, insbesondere der Samstag aber soll recht wechselhaft werden.

Denn der Hochnebel, der die Nacht zu Samstag begleitet hat, gehe in einen stark bewölkten und trüben Tagesstart über. Die gute Nachricht: Wer die Natur im Herbst in vollen Zügen genießen möchte, der dürfte im Laufe des Samstags dennoch auf seine Kosten kommen. Allerdings zeigt sich die Sonne im Freistaat einzig im Unterallgäu.

Icon vergrößern Zwischen Nebel und Sonne: Am Wochenende wechselt das Wetter häufig in Bayern. Foto: Peter Gercke, zb Regio/dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zwischen Nebel und Sonne: Am Wochenende wechselt das Wetter häufig in Bayern. Foto: Peter Gercke, zb Regio/dpa (Symbolbild)

Für die anderen Regionen Bayerns gibt es einen Trost. Bis zum Abend lösen sich die Wolken am Himmel auf. An der Donau werden bis zu 14 Grad prognostiziert, in Augsburg bleibt man mit elf Grad gerade noch zweistellig. Frisch wird es in Hochfranken. Dort zeigt das Thermometer maximal sieben Grad an. Gerade weil auch die Nacht zu Sonntag klar bleiben soll, fallen die Temperaturen lokal bis in den Bereich von +2 bis -3 Grad, dazu wird es wieder neblig.

Sonntag bleibt bis in den Abend überwiegend freundlich

Der Ausklang der Woche kommt sonnig daher: Der DWD rechnet mit „viel Sonne“ - allerdings zeigt sich diese auch erst dann wieder, wenn sich der Nebel aufgelöst hat. Für Sonnenanbeter kommt ein nach und nach auffrischender Ostwind erschwerend hinzu.

Der Blick auf Montag zeigt: Die Regenwolken setzen sich zunehmend fest und bringen zum Wochenauftakt in Franken beispielsweise direkt Regen. Auch Schwaben dürfte nach der DWD-Prognose betroffen sein: Während die Tageshöchsttemperatur auf rund 13 Grad klettern wird, breitet sich der Regen auch zunehmend in Schwaben aus. Für Augsburg soll das am späten Montag der Fall sein.

Icon vergrößern Die Sonne versorgt nicht alle Teile Bayerns gleichermaßen. Foto: Federico Gambarini, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Sonne versorgt nicht alle Teile Bayerns gleichermaßen. Foto: Federico Gambarini, dpa (Symbolbild)

Start in die Woche wird wolkenverhangen

Auch in der neuen Woche verschließen Wolken den Sonnenstrahlen den Weg. Vor allem in Nordbayern und Schwaben führt das zu Regen. Die weiteren Gebiete des Freistaats bleiben dagegen aber trocken. Das einzige Überbleibsel des „goldenen Oktobers“ sind die milden Temperaturen: zwischen zehn und 17 Grad sind möglich.

In der Nacht bleibt es regnerisch. Von Süden nach Osten zieht Regen über Bayern. Verschont davon bleibt Franken: Dort lockern sich die Wolkenfelder auf, es regnet lediglich ab und zu. Fast schon winterlich sind die Temperaturen: fünf bis zehn Grad, in den Tälern des Bayerischen Waldes sogar nur zwei Grad.

Icon vergrößern Langweilig wird es in Bayern nicht – dafür sorgt das Herbstwetter. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Langweilig wird es in Bayern nicht – dafür sorgt das Herbstwetter. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

Dienstag: Bedeckter Himmel, dafür aber zweistellige Temperaturen

Am Dienstag ändert sich an der Wetter-Lotterie nichts. Es bleibt meist bedeckt, eine Zeit lang regnet es. Dennoch gibt es einen Lichtblick gegen die trüben Aussichten: Die Gebiete rund um den Bayerischen Wald erreichen Temperaturen von 13 Grad, am Unterlauf des Mains sogar 17.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es gleich. Ab und zu wird es regnen. Die Temperaturen fallen auf fünf bis zehn Grad.