Wechselhaftes Wetter in Bayern: Wo man an Fasching eine Regenjacke braucht

Der Fasching steht vor der Tür. Wer auf einen Umzug gehen will, sollte vorher einen Blick auf die Wettervorhersage werfen, denn das Wetter in Bayern wird wechselhaft.

Das Wetter hatte in dieser Woche bisher einiges zu bieten. Während zum Wochenbeginn oft noch die Sonne schien, zogen später immer mehr Wolken und Regen auf. Zudem ist es stürmisch in Bayern. Wer in den kommenden Tagen Fasching feiern möchte, sollte zuvor einen Blick auf die Wettervorhersage werfen. Mit Glück erwischt man einen milden, sonnigen Tag, mit Pech Kälte und Regen.

Wetter an Fasching in dieser Woche: mild, aber regnerisch

Wer im Süden Bayerns Fasching feiert, könnte an Weiberfastnacht Glück haben und trocken bleiben. Bei bis zu 15 Grad im Alpenvorland kann man wahrscheinlich sogar die dicke Winterjacke zu Hause lassen. Im nördlichen Franken und in den Mittelgebirgen sollte man zumindest an einen Regenschirm denken. Dort kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei sechs Grad kräftig regnen. Sonst ist es bei acht bis zwölf Grad meist bewölkt.

Ähnlich wird das Wetter auch am Freitag. In Franken und der Oberpfalz regnet es zeitweise, zwischen Alpen und Bayerischem Wald scheint länger die Sonne. Die Temperatur steigt dabei an den östlichen Mittelgebirgen auf zehn bis zwölf Grad, sonst wird es zwölf bis 16 Grad warm.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: augsburg.tv

Auch am Samstag ist es zunächst bewölkt, im Norden können noch ein paar Regentropfen fallen. Im Laufe des Tages lockert es vermehrt auf und es scheint die Sonne. Es wird maximal zehn bis 16 Grad mild.

Wer am Sonntag einen Faschingsumzug besuchen will, sollte an eine Regenjacke denken. Der DWD erwartet in ganz Bayern viele Wolken und Regen. Dabei wird es mit Höchstwerten von bis zu neun Grad kühler als an den Tagen zuvor.

Regen und Sonne an Rosenmontag und Faschingsdienstag in Bayern

Am Rosenmontag wird das Wetter in Bayern ähnlich wie am Sonntag. Bei bis zu neun Grad werden viele Wolken und örtlich Regen erwartet.

Lesen Sie dazu auch

In der Nacht zum Faschingsdienstag lassen die Niederschläge meist nach. In den Alpen kann es aber weiterhin regnen, oberhalb von 1000 Metern fällt Schnee. Tagsüber bleibt es meist trocken, zeitweise scheint sogar die Sonne. Bei maximal sieben Grad bleibt es im Vergleich zu den Vortagen kühl.