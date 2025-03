Wie wird das Wetter an Ostern in Bayern?

Ostern steht vor der Tür und damit auch die Osterferien in Bayern. Um die Zeit um die Feiertage herum besonders gut nutzen zu können, hoffen viele auf schönes Wetter mit Sonnenschein und milden Temperaturen. Doch wie soll das Wetter an Ostern im Freistaat werden? Wie hoch stehen die Chancen auf schönes Frühlingswetter?

Die Osterferien in Bayern beginnen am 14. und enden am 25. April 2025. Der Karfreitag fällt auf den 18. April, Ostersonntag und Ostermontag auf den 20. beziehungsweise 21. April. Während sich das Wetter in den letzten März- und den ersten Apriltagen noch nicht so recht entscheiden kann, ob es sich frühlingshaft mild oder winterlich frisch zeigen soll, zeigen Trends für die erste Osterferienwoche und Ostern eher nach oben.

Wetter Ostern 2025: Langzeitmodelle gehen von milden Temperaturen aus

So soll es laut dem 21-Tage-Trend von wetter.de in der Woche ab dem 14. April in Bayern sonnig werden mit Höchstwerten zwischen 15 und etwas mehr als 20 Grad. Auch die Prognose des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) rechnet mit sehr milden Temperaturen über die erste Osterferienwoche und die Feiertage, in der zweiten Ferienwoche (ab dem 21. April) soll es zumindest im Süden und Osten Deutschlands, also auch in Bayern, etwas zu mild für die Jahreszeit sein.

Die Wochenprognosen des europäischen ECMWF-Modells reichen nun schon bis zur Osterwoche. In der Woche vom 14. bis zum 20. April soll es dann in ganz Deutschland zu mild sein. Das schließt auch den Ostersonntag ein. Ab dem Ostermonat rechnet das Modell nur noch mit etwas zu milden Temperaturen im Osten und im Süden Deutschlands. Im Nordwesten soll es dagegen durchschnittlich warm bleiben. Der Niederschlag soll im gesamten Zeitraum fast überall im normalen Rahmen bleiben. Nur in den Alpen könnte etwas mehr Regen fallen.

Wettervorhersage Ostern: Späte Ostertermine tendenziell wärmer

Wichtig ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das Wetter über so einen langen Zeitraum noch nicht präzise vorauszusagen ist. Es handelt sich mehr um Langzeitmodelle, die ungefähre Prognosen anhand von Wetterdaten abgeben. Konkreter werden die Vorhersagen, je näher die Ostertage rücken.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Webseite erklärt, war das Wetter an Ostern in der Vergangenheit sehr unterschiedlich. Von Schnee und Unwetter bis hin zu Sonne und Temperaturen von rund 30 Grad, habe es praktisch alles schon gegeben. Das hat alleine schon mit dem Datum zu tun: Da Ostern nach dem Mond berechnet wird, kann der früheste Ostersonntag auf den 22. März, der späteste auf den 25. April fallen. „Das allein sorgt dafür, dass spätere Ostertermine tendenziell eher wärmer sind als die, die Ende März liegen“, erklärt der Wetterdienst. In diesem Jahr ist also ein mildes Ostern wahrscheinlicher als ein schneebedecktes.