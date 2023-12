Sturm, Regen, etwas Sonne und 14 Grad: So wird das Wetter an Weihnachten

Wenige Tage vor Weihnachten sorgt das Wetter für Chaos in Deutschland. Ob der Sturm bis zu den Feiertagen nachlässt und wo es sonnig werden könnte, erfahren Sie hier.

Die Hoffnung auf weiße Weihnachten haben inzwischen wohl auch die letzten optimistischen Weihnachtsfans aufgegeben. Statt blauem Himmel und weißen Wiesen sieht man wenige Tage vor dem Fest eher umgestürzte Bäume und überflutete Bäche. Denn das Sturmtief "Zoltan" wütet in Deutschland und sorgt für Unfälle und Behinderungen im Bahn- und Flugverkehr. Auch auf den Straßen kann es durch umstürzende Bäume gefährlich werden.

Am Freitag ist fast ganz Bayern von einer Sturm- oder Orkanwarnung betroffen. In mehreren Landkreisen gilt die rote Warnstufe 3 bis Samstagabend beziehungsweise Samstagmittag. Oberhalb von 1500 Metern erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) orkanartige Böen mit bis zu 130 km/h. Es könnten Bäume entwurzeln und Dächer beschädigt werden. Zusätzlich zum Sturm herrscht in vielen Teilen Bayerns Überschwemmungsgefahr. In mehreren Landkreisen gilt die rote Warnstufe.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 5°C, nachmittags 8°C und abends 7°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wechselhaftes Wetter in Bayern an Heiligabend

Die Vorhersage für Heiligabend in Bayern sieht zumindest etwas besser aus. Im Süden des Freistaats bleibt es am Sonntagmorgen meist trocken. Der DWD rechnet sogar mit etwas Sonne. Im Laufe des Tages wird aber in ganz Bayern wieder Regen erwartet. Bei frischem, teils stürmischem Wind steigt die Temperatur auf fünf bis zwölf Grad.

Wetter in Bayern: Weihnachtsfeiertage könnten teils sonnig werden

Der Montag wird überwiegend stark bewölkt, zeitweise kann es auch regnen. Im Alpenvorland kann es aber auflockern, dann könnte sich die Sonne zeigen. Dabei weht weiterhin ein frischer, teils stürmischer Wind und wird es wird mit bis zu 14 Grad noch milder als an den Tagen zuvor.

Am Dienstag erwartet der DWD Auflockerungen und kaum Regen. Es bleibt jedoch windig und im Bergland stürmisch. Die Temperatur steigt auf acht bis 13 Grad.

