Aprilwetter in Bayern: Regen und Schnee

Während am Wochenende noch kurze Hose und Sonnenbrille angesagt waren, holen die Menschen in Bayern in den nächsten Tagen im Freistaat lieber wieder Regenschirm und dicke Pullover raus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die kommenden Tage Regen und vor allem im Bergland auch Schnee angekündigt. Teilweise könne es sogar im Flachland schneien. Nachts könne es glatt werden.

Demnach soll es am Dienstag oft regnerisch werden, im Norden seien auch Gewitter möglich. Oberhalb von 600 Metern können die Niederschläge in Schnee übergehen. In den Alpen sollen bis zum Mittag oberhalb von 1000 Metern bis zu fünf und oberhalb von 2000 Metern bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen. Die Höchsttemperaturen liegen verbreitet bei acht bis zwölf Grad. Dazu gebe es meist kräftigen Wind, der bei Schauern und auf hohen Alpengipfeln rund 80 Kilometer pro Stunde erreichen kann. Auch nachts schneit es im Bergland, in den Hochlagen der Allgäuer Alpen könnten rund 15 Zentimeter Schnee dazukommen.

Am Mittwoch bleibt es kühl, wolkig und regnerisch, in der zweiten Tageshälfte könne es vereinzelt gewittern. In den Bergen schneit es erneut. In der Nacht zum Donnerstag prognostizierten die Meteorologen teils kräftige Niederschläge, die auch im Flachland in Schnee übergehen können. Die Tiefstwerte liegen bei minus zwei bis plus drei Grad.

Mit Wolken, Schauern und vereinzelten Gewittern geht es auch am Donnerstag ungemütlich und kühl weiter. Im Bergland, aber auch in tieferen Lagen sei mit Schnee und Graupel zu rechnen. In der Nacht zum Freitag sollen sich die Schauer an die Alpen zurückziehen, oberhalb von rund 600 Metern schneit es. Die Temperaturen sinken dabei erneut teils unter den Gefrierpunkt. Der Freitag verspricht zunächst auch sonnige Phasen, im Tagesverlauf machen sich laut DWD aber wieder Regen und in höheren Lagen Schnee breit.





(dpa)