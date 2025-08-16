Auf die Hitze folgen Gewitter und Schauer

Gewitter und Regenschauer haben in einigen Teilen des Freistaates für kühlere Temperaturen gesorgt. Nach der hochsommerlichen Hitze mit mehr als 30 Grad zeigten die Thermometer in Bayern am Samstag um die 25 Grad an.

Im Nordosten sowie im Süden gab es Gewitter, die örtlich von unwetterartigem Starkregen begleitet wurden. Dabei waren laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Regenmengen bis 40 oder gar 60 Liter je Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. Örtlich waren auch Hagel sowie Sturmböen um 80 Stundenkilometer möglich.

In der Nacht zum Sonntag sollen die Gewitter zunächst nachlassen. Ab Sonntagmittag können dann laut DWD in den Alpen und im Alpenvorland erneut Gewitter heraufziehen, teils mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmische Böen bis 70 Stundenkilometer.