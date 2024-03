Bald blühen die Kirschen in der Fränkischen Schweiz

Wann erblühen die vielen Kirschbäume in der Fränkischen Schweiz? Ein digitales Blütenbarometer gibt Antworten.

Es blüht schon in einigen Regionen Deutschlands: Die Kirschblüte gehört zu einem beliebten Naturspektakel im Frühling. In der Fränkischen Schweiz, einer der bekanntesten Kirschenregionen des Landes, lässt das Erblühen noch auf sich warten. Wann es so weit ist, kann man über das Online-Blütenbarometer erfahren, das die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz nun wieder gestartet hat.

Das Barometer zeige tagesaktuell an, in welchem Stadium sich Blüte oder Kirschfrucht befänden, teilte eine Sprecherin mit.

Die Kirschblüte in der Region im Städtedreieck Nürnberg-Forchheim-Bayreuth wird für Mitte bis Ende April erwartet. Je nach Höhenlage öffnen sich die Blüten etwas früher oder auch zu einem späteren Zeitpunkt. In anderen Regionen blühen bereits Kirschbäume.

Die Fränkische Schweiz gilt als eines der größten zusammenhängenden Kirschanbaugebiete in Europa mit rund 250.000 Kirschbäumen auf 25 Quadratkilometern. Der Obstanbau ist sehr aufwendig und witterungsanfällig, deshalb schwanken die Erntemengen von Jahr zu Jahr stark. Geerntet wird in der Regel ab Juni.

Aktuell zeigt das Barometer an, dass die Knospen noch nicht aufgebrochen sind.

(dpa)