Wetterwarnung: Hier wird es heute glatt in Bayern

Nach dem Wintereinbruch am Wochenende ist Bayern nach wie vor schneebedeckt. Der DWD warnt vor Glatteis und Schneefall am Mittwoch – welche Regionen betroffen sind.

Der Winter hat Bayern fest im Griff. Nach heftigen Schneefällen am Wochenende liegt auch zur Wochenmitte in den meisten Teilen des Freistaats noch eine hohe Schneeschicht. Der Bahnverkehr rund um München ist immer noch eingeschränkt, einige Schulen haben auf Distanzunterricht umgestellt. Vorbei ist es aber noch immer nicht mit dem Schneechaos. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Mittwoch.

Für einen Großteil der bayerischen Landkreise gelten den ganzen Tag über amtliche Warnungen vor Glätte oder leichtem Schneefall. Besonders der Süden und Osten Bayerns sind betroffen. Oberhalb von 600 Metern kann es zu einem bis fünf Zentimeter Neuschnee kommen.

Schnee in Bayern aktuell: Warnung vor Frost und Glätte

Für Teile der Oberpfalz, Oberbayerns und Niederbayerns spricht der DWD zudem eine Warnung vor "markanter Glätte" der Warnstufe zwei aus. Das bedeutet: Erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Besonders Autofahrerinnen und Autofahrer sollten auf der Straße achtgeben.

Für diese Landkreise gilt die Glatteiswarnung am Mittwoch, 6. Dezember, bis 12 Uhr:

Kreis Freising

Kreis Erding

Kreis Mühldorf am Inn

Kreis Altötting

Kreis Rottal-Inn

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Kelheim

Kreis und Stadt Straubing-Bogen

Kreis und Stadt Regensburg

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Cham

Kreis Regen

Kreis und Stadt Passau

Kreis Deggendorf

Kreis Freyung-Grafenau

Vor Schneefall der Warnstufe zwei warnt der DWD in folgenden Landkreisen bis Donnerstag, 7. Dezember, 6 Uhr:

Kreis Oberallgäu

Kreis Lindau

Glatt- und Blitzeisgefahr am Mittwoch in Bayern

Der Mittwoch startet im Süden Bayerns vor allem glatt und rutschig. Im Laufe des Tages kommt es zu Regen, teils zu Schneeregen. Oberhalb von 500 Metern schneit es. Wenn im Laufe des Abends die Schneefallgrenze absinkt, wird es auch in tieferen Lagen glatt. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei ein bis fünf Grad. Aus Südwesten weht leichter Wind.

In der Nacht auf Donnerstag ist vor allem an den Alpen mit Neuschnee zu rechnen. In allen anderen Regionen rechnet der DWD nur mit "gelegentlich Flöckchen". Durch gefrierende Nässe wird es glatt, gebietsweise auch nebelig.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es eisig. Ein Tief, das aktuell über Norddeutschland zieht, löst sich bis Donnerstagmorgen jedoch auf.Donnerstag startet bewölkt. An den Alpen können noch Schneeflocken fallen. Im Laufe des Tages zeigt sich gebietsweise die Sonne oder Hochnebel. Die Temperatur liegt bei ein bis drei Grad. In der Nacht auf Freitag wird es zwischen Donau und Alpenvorland nebelig.

Auch Freitag bleibt meist bewölkt. Zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald lässt sich auch die Sonne blicken. In Franken und Schwaben wird es regnerisch, teils mit Schnee und Glatteis. Dort beträgt die Temperatur ein bis drei Grad.