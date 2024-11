Erst Nebel, später Sonne: Wetterdienst warnt vor schlechter Sicht

Herbst in Bayern: Warnung vor Nebel, Frost und Glätte am Dienstag

Wegen des Nebels ist die Sicht am Dienstagvormittag etwas eingeschränkt. Laut dem Deutschen Wetterdienst löst sich dieser während des Tages zwar auf. Doch schon in der Nacht zum Mittwoch kehrt der Nebel zurück. Die Rede ist von einer Sichtweite unter 150 Metern. Dazu kommt leichter Frost und in der Folge sogar vereinzelt glatte Straßen.

Nebel hält sich auch in den kommenden Tagen

Trüb, grau und neblig bleibt das herbstliche Wetter auch in den kommenden Tagen. Wer sich auf die Suche nach der Sonne macht, sollte sich in die Höhe begeben. Im höheren Bergland scheint sie laut Deutschen Wetterdienst häufig.

Wetter in Bayern in den Herbstferien: Kommt der Winter schon früher?

Vor kurzem konnte man das Haus noch im T-Shirt verlassen. Mittlerweile ist dieser Gedanke fast utopisch. Die Temperaturen in Bayern bewegen sich inzwischen um die Zehn-Grad-Marke. In der Nacht und in höher gelegenen Regionen nur noch im einstelligen Bereich.

undefined