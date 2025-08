Bayern startet mit Regen in die Sommerferien

Zu Beginn der bayerischen Sommerferien wird es vor allem eins: nass. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet lokal mit Starkregen. Grund dafür ist ein Tief über Nordeuropa, das kühle Luft nach Bayern bringt.

Tagsüber gibt es immer wieder Schauer und Gewitter, die zum Nachmittag hin stärker werden. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 13 Grad. Der DWD erwartet am Vormittag vereinzelt Starkregen mit 15 bis 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in unter drei Stunden. Ab dem Nachmittag seien lokal auch bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde möglich. Dazu kommen Hagel und Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern.

Starkregen auch in der Nacht

In der Nacht geht es genauso weiter wie am Tag: mit Schauern und Gewittern. Mancherorts könne es wie schon am Tag Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 20 Litern pro Quadratmeter und Stunde geben, wie der DWD mitteilte. Die Temperaturen fallen auf 10 bis 13 Grad.

Am Samstag ist es wolkig, Regen fällt vor allem in der Südhälfte Bayerns. Später ziehen dann aus Nordwesten Schauer und einzelne Gewitter auf bei Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad. Auch in der Nacht zu Sonntag erwartet der DWD örtlich noch vereinzelt Regen.