Bayern steht eine sonnige Woche bevor

Sonnenbrille und T-Shirt können die Menschen in Bayern wieder herausholen. Im ganzen Freistaat wird es in der kommenden Woche Schritt für Schritt wärmer. Dazu scheine viel Sonne, erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Westen werde viel blauer Himmel zu sehen sein - in den östlichen Landesteilen gebe es teilweise mehr Wolken. Dabei bleibe es die ganze Zeit trocken, so der Meteorologe.

Am Montag werden am Main bis zu 13 Grad erwartet. Im Mittelgebirge vom Frankenwald bis zum Bayerischen Wald seien Temperaturen bis zu 7 Grad möglich. Im Verlauf der Woche steigen die Temperaturen weiter an: Für Dienstag rechnen die Wetterexperten mit bis zu 16 Grad in Teilen Unterfrankens. Bis zu 18 Grad werden dann am Freitag im Main-, Donau- und Bodenseeraum erwartet. Auch am kommenden Wochenende soll es frühlingshaft warm bleiben.

Birkenpollen in der Luft

Mit dem Frühling blühen auch wieder die Birken. Für die kommenden Tage geht der DWD von einer geringen bis mittleren Belastung durch Birkenpollen im gesamten Freistaat aus. Die Konzentration der Eschepollen ist etwas geringer. Hier spricht der Wetterdienst von einer geringen Belastung.