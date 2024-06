Wie wird das Wetter beim Public Viewing heute in Bayern?

Wer beim Spiel Deutschland - Ungarn nicht zuhause vor dem Fernseher sitzen will, kann es beim Public Viewing schauen – vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Die Vorhersagen für Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg und Ingolstadt.

Nach dem perfekt geglückten Start der deutschen Nationalmannschaft in die Fußball-EM in Deutschland gegen Schottland am vergangenen Freitag könnte die DFB-Elf am Mittwoch beim Spiel gegen Ungarn bereits ins Achtefinale einziehen. Wer die Partie nicht zuhause am Fernseher schauen will und lieber mit vielen Fans gemeinsam feiert – oder trauert – kann eines der zahlreichen Public Viewings in Bayern besuchen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wetter beim Public Viewing in Bayern

Dafür sollte allerdings auch das Wetter mitspielen. Am Dienstag wurden deutschlandweit bereits mehrere Fanzonen wegen Unwettern geschlossen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Mittwoch auch in Bayern mehrere Gewitter. Im Norden des Freistaats fällt immer wieder Regen, vor allem Richtung Alb sind auch kräftige Gewitter mit Starkregen mit Mengen um 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit oder in wenigen Stunden möglich. Zwischen Alb und Donau werden Sturmböen mit 90 km/h und bis zu drei Zentimeter großem Hagel vorhergesagt. Im Süden scheint größtenteils die Sonne, vereinzelte Gewitter erwartet der DWD erst am Spätnachmittag und Abend.

Augsburg

Die Vorhersage für Augsburg dürfte den Fußballfans keine Sorgen bereiten. Der DWD rechnet den ganzen Mittwoch über mit viel Sonne und nur wenigen Wolken. Es wird sommerlich warm. Gegen Abend sind immer noch 28 Grad möglich, nachts sinkt die Temperatur dann auf 17 Grad.

München

Auch wer ein Public Viewing in München besucht, kann sich auf viel Sonne freuen. Am Abend erwartet der DWD bis zu 29 Grad, in der Nacht immerhin noch 18 Grad. Dabei sind nur wenige Wolken zu sehen.

Lesen Sie dazu auch

Nürnberg

Nicht ganz so gut sieht die Vorhersage für Nürnberg aus. Während sich am Mittag und frühen Nachmittag noch Sonne und Wolken abwechseln, können gegen Abend Gewitter aufziehen. Doch auch dort ist es mit bis zu 26 Grad sehr warm.

Regensburg

Fußballfans in Regensburg hingegen bleiben beim Public Viewing wahrscheinlich trocken. Der DWD erwartet dort bei bis zu 30 Grad einen Mix aus Sonne und Wolken.

Ingolstadt

In Ingolstadt sind Unwetter am Mittwochabend nicht ausgeschlossen. Nach einzelnen Gewitter am späten Nachmittag klart es am Abend wieder auf. Die Temperatur steigt auf bis zu 30 Grad.