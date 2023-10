Bis zu 25 Grad zum Wochenende in Bayern

Die Temperaturen in Bayern sollen zum Wochenende auf bis zu 25 Grad ansteigen.

Außerdem soll es fast durchgehend trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Donnerstag beginnt überwiegend bewölkt, nur im Süden des Freistaats soll sich die Sonne länger zeigen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad. In der Nacht lockert es auf.

Am Freitag gibt es wieder einen Mix aus Sonne und Wolken. Am freundlichsten wird es erneut im Süden. Die Temperaturmaxima liegen zwischen 16 und 21 Grad.

Das Wochenende startet am Samstag mit viel Sonne. In Ostbayern ziehen allerdings immer wieder Wolkenfelder durch. Die Höchsttemperaturen steigen noch einmal auf 17 Grad in Oberfranken und 25 Grad im Süden Bayerns.

Der Sonntag kann vereinzelt mit ein paar Regentropfen beginnen, überwiegend bleibt es aber trocken. Im Norden und Osten gibt es laut DWD besonders viel Sonnenschein. Die Höchstwerte bleiben ähnlich bei 15 Grad im Vogtland und 25 Grad im südlichen Alpenvorland.

