Bis zu 30 Grad am Wochenende: "Temperaturexplosion"

Warm, wärmer - Wochenende: Bis zu 30 Grad könnten laut deutschem Wetterdienst erreicht werden.

Bis zu 30 Grad, und das Anfang April: Der Deutsche Wetterdienst DWD erwartet für das Wochenende eine regelrechte "Temperaturexplosion". Es werde in Bayern hochsommerlich warm, sagt der Leiter der Regionalen Wetterberatung München, Guido-Peter Wolz. An mehreren Messstationen könnten Rekorde gebrochen werden.

Für die Jahreszeit ist es damit erneut zu warm. Schon im Februar und März war es in Bayern viel zu mild - der Trend setze sich aktuell fort, hieß es beim DWD. Eine Prognose für den Sommer könne man daraus jedoch nicht geben - hierfür sei es zu früh.

Der DWD rechnet am Samstag und Sonntag mit neuen Höchstwerten für die erste April-Dekade vom 1. bis 10. April. Die bisherigen Höchstwerte für diese Periode im Freistaat lagen bei 26,8 Grad im Jahr 1961 in Wasserburg; die Messstation ist allerdings inzwischen geschlossen. Ähnlich warm wurde es 2011 am Alpenrand, damals lag Garmisch-Partenkirchen mit 26,7 Grad vorn. In München wurden damals 25,2 Grad erreicht. Auf der Zugspitze lag der bisherige April-Rekord bei 9,3 Grad im Jahr 1985. Hier könnten jetzt Höchsttemperaturen um plus acht Grad auftreten.

Verschiedene Faktoren spielen laut DWD bei der sommerlichen Wärme eine Rolle: Grund sei unter anderem ein zu warmer Atlantik, gepaart mit einer Strömung aus Südwesten, die durch ein Orkantief westlich von Irland noch verstärkt werde. Hinzu komme das erwartete sonnige Wetter. Die extremen Temperaturen seien somit nicht allein mit dem Klimawandel zu erklären.

(dpa)