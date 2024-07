Bis zu 32 Grad zum Ende der Woche in Hessen erwartet

Auf Sonnenschein und bis zu 32 Grad können sich die Menschen in Hessen in Richtung Wochenende freuen. Heute sind vor allem im Norden zwar noch einzelne Schauer mit zeitweise starken Böen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Vielerorts bleibt es aber trocken bei höchstens 22 bis 26 Grad.

Heiter bis wolkig und meist trocken wird laut DWD der Mittwoch. Die Meteorologen rechnen mit Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad.

Heiß wird es ab Donnerstag: Die Temperaturen erreichen bis zu 28 bis 31 Grad. Dazu bleibt es heiter und überwiegend trocken. Mit höchstens 29 bis 32 Grad zeigt sich auch der Freitag heiter bis sonnig.