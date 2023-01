Das Winter-Comeback im Allgäu ist bald schon wieder Geschichte

Plus Nachdem es kurzzeitig in den Bergen schneite, soll es erneut milder werden. 2023 startet rekordverdächtig warm. Das sagen Touristiker und Naturschutzschützer.

Alles andere als winterlich waren die vergangenen Weihnachtsferien und der Start ins neue Jahr. Vertreter der Tourismusbranche im Allgäu ziehen eine Zwischenbilanz. Und viele Menschen fragen sich: Wie geht es mit dem Winter weiter? Kommt er doch noch irgendwann? Meteorologe Joachim Schug sagt: Eine längere Kältephase ist nicht in Sicht. Hier ein Faktencheck zum Thema.