Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewittern in Südbayern

Der Sommer legt eine Pause ein: Nach Sonnenschein satt und Temperaturen von über 25 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Freitag Schauer und Gewitter - vor allem im südlichen Bayern.

Vereinzelt soll es auch hageln. Zum Wochenende kehrt das sommerliche Wetter allerdings wieder zurück.

Am Donnerstag rechnet der DWD mit 21 Grad im Hofer Land und bis zu 28 Grad an Donau und Inn. Zum Nachmittag weicht der Prognose zufolge der Sonnenschein in ganz Bayern einem zunehmend bewölkten Himmel. Die ersten Gewitter sollen am Donnerstagabend mit starken Böen, Starkregen und Hagel über Südbayern ziehen. Laut DWD schwächt sich das Gewittergeschehen am Freitagvormittag etwas ab, nimmt zum Mittag aber wieder Fahrt auf.

Am Wochenende klart der Himmel wieder auf. Während der DWD für Samstag noch stellenweise kleinere Gewitter und Schauer erwartet, soll der Sonntag mit Temperaturen von bis zu 28 Grad sonnig werden.

(dpa)