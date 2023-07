DWD: Gewitter am Dienstag und deutlich kühler

Auch am Dienstag kann es wieder Gewitter in Bayern geben.

Mit 16 Grad bis 23 Grad werde es deutlich kühler, teilte der Deutsche Wetterdienst in München mit. Von Südwesten her ziehen demnach zuerst vereinzelt, ab Mittag dann häufiger Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel über Bayern. In der Nacht zum Mittwoch beruhigt sich allmählich die Lage. Im Süden ist es am Dienstag teilweise sehr windig. Ab dem Mittag bis zum Abend kann es im Alpenvorland vereinzelt zu starken bis stürmischen Böen kommen.

