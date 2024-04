Eisregen und Hagel: Verletzte und hoher Schaden

Drei Leichtverletzte, 800 Liter ausgelaufener Diesel und ein Schaden von etwa 100.000 Euro - bei Eisregen und einem Hagelschauer ist es auf der Autobahn 7 im Landkreis Würzburg zu einem Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Mehrere der Autos waren mit Sommerreifen unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zunächst verlor ein Fahrer auf der Höhe von Estenfeld beim Überholen die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und touchierte vier Autos. Ein Lastwagenfahrer geriet ebenfalls ins Schleudern, als er an der Unfallstelle vorbeifuhr, und sein Fahrzeug kippte auf die Seite. Dabei entleerte sich der gesamte Dieseltank des Lasters. Weiterhin stürzte ein Motorradfahrer an der Unfallstelle. Drei Menschen wurden bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt.

(dpa)