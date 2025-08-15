Extreme Hitzewarnung in Bayern: In diesen Landkreisen warnt der DWD

Die Hitze hat den Freistaat weiterhin im Griff. Über die freien Tage bleibt es in Bayern sommerlich, das Wetter lädt zu einem Sprung ins kalte Wasser in die Seen und Schwimmbäder der Region ein. Der richtige Schutz ist aber wichtig, denn der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag vor extremer Hitze in einigen Teilen Bayerns.

Extreme Hitze in Teilen Bayerns: Für diese Landkreise spricht der DWD eine Hitzewarnung aus

An Mariä Himmelfahrt erwarten den Süden Deutschlands weiterhin Temperaturen um die 30 Grad. Örtlich kommt es an Main und Donau sogar zu 36 Grad. Für ganz Bayern spricht der DWD deswegen eine Hitzewarnung aus. In folgenden Landkreisen wird es noch extremer:

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Kitzingen

Kreis Miltenberg

In diesen Kreisen bleibt die Warnung den ganzen Tag über bestehen. Es ist der dritte heiße Tag in Folge. Da sich die Temperaturen über Nacht nicht nennenswert verringert haben, bleibt die Hitze auch am Freitag bestehen.

Extreme Hitze: Dazu rät der DWD

Der DWD erklärt, dass die Hitze für den menschlichen Körper gefährlich sein kann. Die hohen Temperaturen führen zu „einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen“, heißt es in der Warnung. Vor allem ältere und pflegebedürftige Menschen leiden stark unter der Hitze.

Deshalb empfiehlt der DWD, die Hitze möglichst zu vermeiden, ausreichend Wasser zu trinken und vor allem in Innenräumen kühlen Schutz zu suchen. Dies gelte grundsätzlich in allen Situationen, in denen Menschen hohen Außentemperaturen ausgesetzt sind.

Nach der Hitze kommen Gewitter

Vor allem im Süden und Osten wird es am Feiertag sonnig. Im Nordwesten sammeln sich nach und nach Wolken, am Nachmittag und Abend ziehen Gewitter auf, was sich im Laufe der Woche abgezeichnet hat. Diese beschränken sich voraussichtlich auf eine Region, können zum Teil aber sehr stark sein. Auch Unwetter schließt der DWD aktuell nicht aus.

In der Nacht zu Samstag treten immer wieder gewittrige Schauer auf. Wolken halten sich in Grenzen, es gibt in ganz Bayern auch Regionen, die trocken bleiben. Zum Teil kommt es zu Nebel. In Mainfranken sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad. Am kühlsten wird es in den Alpen. Hier zeigt das Thermometer Tiefstwerte bis 14 Grad an.

Icon vergrößern Am Samstag kommen die Gewitter nach Bayern zurück. Foto: Marius Bullingo, nw-images/dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Samstag kommen die Gewitter nach Bayern zurück. Foto: Marius Bullingo, nw-images/dpa (Symbolbild)

Am Wochenende: Unwetter in Bayern möglich

Vor allem am Samstag kehren die Wolken an den bayerischen Sommerhimmel zurück. Im Lauf des Tages treten besonders in Süd- und Ostbayern Gewitter auf. In Franken scheint später vermehrt die Sonne, nass wird es kaum noch.

Mit Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad bleibt es weiterhin sommerlich im Freistaat. Am wärmsten wird es am Main. Für eine kühle Brise sorgt ein mäßiger Wind aus West bis Nord.

In der Nacht zu Sonntag wird es vereinzelt nass mit Schauern. Betroffen sind hier vor allem die Regionen in Alpennähe und im Südosten Bayerns. In den Nachtstunden wird es aber zunehmend trockener, die Wolken lockern auf, vereinzelt treten Nebelfelder auf. Insgesamt wird es kühler - 11 bis 17 Grad sind in der Nacht möglich.

Icon vergrößern Die Sonne zeigt sich vor allem am Sonntag wieder vermehrt. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Sonne zeigt sich vor allem am Sonntag wieder vermehrt. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild)

Sonntag: Knapp unter 30 Grad in Bayern

Zum Wochenabschluss zeigt sich die Sonne gerne im Freistaat. Nur vereinzelt kommt es einigen Quellwolken. Bewohner der Alpenregionen müssen hingegen eher mit Wolken am Himmel sowie Schauern und Gewittern rechnen.

Es bleibt warm: Am Sonntag sind Temperaturen zwischen 21 Grad in Hochfranken und 27 Grad entlang der Donau möglich. Auch der Wind bleibt mäßig und sorgt aus nord-westlicher Richtung für eine kleine Abkühlung.

Angenehmer Sommer in der neuen Woche

In der neuen Woche erwartet die Bayern weniger Hitze, dafür aber erneut viel Sonne und kaum Regen. Bei Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad bieten sich kleine Ausflüge in der Region an oder auch das gute alte Spielen im Freien. Die nötige Frische bringt ein schwacher Wind aus dem Nordosten.