Feuer und vollgelaufene Keller: Unwetter bei Schweinfurt

Während eines Unwetters im Bereich Schweinfurt musste sich die Feuerwehr um vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und zwei Brände kümmern.

Durch einen Blitzschlag in Poppenhausen kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einer "starken Verrauchung", teilte die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt am Morgen mit. Bei Stadtlauringen mussten mehrere Feuerwehren ein Strohballenlager löschen. Auch hier sei ein Blitzeinschlag als Brandursache nicht ausgeschlossen, hieß es. Im gesamten Bereich der ILS Schweinfurt gab es 24 Unwettereinsätze. Ein Mensch musste ins Krankenhaus.

(dpa)