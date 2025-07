Freundliches Wetter am Mittwoch - bis zu 28 Grad möglich

Nach Gewittern und einer Abkühlung soll der Mittwoch in Bayern freundlicher und wärmer werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet 22 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und bis zu 28 Grad in Donaunähe. Mit mehr Wolken muss man demnach in Franken und Alpennähe rechnen, kann aber auch dort auf einen Schirm verzichten, da es meist trocken sein soll. Am späten Abend kann es in den Alpen Regenschauer geben. Während es in Nordbayern nachts weitestgehend trocken bleiben soll, kommen laut den Wetterexperten aus Südwesten Schauer und möglicherweise auch Gewitter.

Schauer und Wolken bis zum Wochenende

Der Donnerstag beginnt weniger freundlich: Es soll stark bewölkt und bedeckt werden. Im Alpenvorland sind laut DWD einzelne Gewitter mit Starkregen möglich. Da es gebietsweise Schauer und Gewitter geben soll, empfiehlt sich doch wieder ein Schirm im Gepäck. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad im Allgäu und 25 Grad in Unterfranken.

Unbeständig bleibt das Wetter den Meteorologen zufolge auch am Freitag und zum Start ins Wochenende. Wenig Sonne, dafür Regen, Schauer und einzelne Gewitter erwarten die Experten. Die Temperaturen reichen demnach von 20 Grad bis 26 Grad von Süd nach Nord.